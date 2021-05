Play off serie B/M: Marco Bartolini (In Job Italia) “Per passare il turno serve una serata da vecchio cuore biancorosso”

Un 3-0 o un 3-1 e poi vincere il golden set. Per andare avanti nei play off e continuare l’avventura la Job Italia deve rendere pan per focaccia alla Bontempi Ancona e poi vincere anche la lotteria del set di spareggio. Tanti, forse troppi gli errori che hanno condizionato la prestazione della squadra di Marco Bartolini in gara 1 a Collemarino, ben 28 comprese le battute sbagliate, per riuscire a portare a casa un risultato positivo. Ha pesato sicuro l’inesperienza di buona parte dei giovani ma il sestetto tifernate sembrava aver intrapreso la strada giusta nel terzo set vinto e nel quarto, perlomeno fino al 15-15 poi, improvvisamente, s’è spenta la luce. Ma per fortuna nei play off c’è poco tempo per pensare al passato ed agli errori commessi, ci si catapulta subito a gara 2 con la consapevolezza che non sarà facile ma che, limitando gli errori, si può anche pensare di rimandare il verdetto al golden set:”Mi ha fatto piacere giocare contro un’ottima squadra, rinforzata da Scuffia, con giocatori esperti che sanno come venire fuori dalle difficoltà. Nei momenti difficili l’opposto marchigiano s’è fatto sentire più in battuta e a muro che in attacco però ha fatto la differenza. Dal canto nostro noi abbiamo ancora i postumi del covid per alcuni titolari, come Valenti che non sta ritrovando lo smalto e la continuità perché gli vengono a mancare le forze. Il set vinto ci dà fiducia, in altri frangenti dopo lo 0-2 saremmo stati travolti. Molto bene Marra che ha lavorato alla grande in difesa consentendo delle rigiocate che però non sempre siamo riusciti a concretizzare. In attacco dovremo fare meglio al Pala Ioan, spregiudicati sì ma anche lucidi nelle scelte, soprattutto sulle palle difficili contro una squadra che ci è superiore fisicamente. Serve una serata da “vecchio cuore biancorosso”.

Così in campo (domenica 16 maggio, ore 17,30, Pala Ioan, arbitri Massimiliano Mutzu Martins e Lucrezia Sala di Cagliari).

JOB ITALIA CITTA’DI CASTELLO: Mattei, Fuganti Pedoni, Cipriani, Valenti, Zangarelli, Raffanti, Marra (L). A disp.: Cherubini, Briganti, Volpi, Cioffi, Rovere. All. Marco Bartolini.

BONTEMPI ANCONA: Larizza, Scuffia, Terranova, Ferrini, Rosa, Monina, Giombini (L). A disp.: Santini, Magini, Tamburini, Pace, Ujkaj, Sabbatini, Tomassetti. All. Leondino Giombini.

