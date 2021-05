L’Assessore alle Politiche Sociali Luciana Bassini presente oggi alla celebrazione liturgica di insediamento del nuovo parroco, padre Giuseppe Renda, della parrocchia di San Pio X celebrata dal vescovo monsignor Domenico Cancian

“Sulla vicenda è stato detto tutto e forse anche troppo. Tuttavia mai, come in questo periodo di pandemia, il lavoro dei sacerdoti e delle parrocchie è stato così prezioso ed in maniera particolare quello svolto dalla parrocchia di San Pio X che ha messo a disposizione i propri spazi di accoglienza a sostegno della tutta la comunità, soprattutto delle persone più fragili e bisognose. L’Amministrazione comunale si unisce alle parole di ringraziamento pronunciate da Sua Eccellenza il Vescovo Domenico Cancian all’indirizzo di Samuele Biondini e Davide Tacchini ed augura ad entrambi una buona strada ed una serena vita. Al nuovo amministratore parrocchiale, padre Giuseppe Renda un affettuoso augurio e sostegno sincero per l’importante ruolo che andrà a svolgere alla guida della parrocchia di San Pio X”. E’ quanto dichiarato oggi, dall’assessore alle Politiche Sociali, Luciana Bassini al termine della celebrazione liturgica di insediamento del nuovo parroco, padre Giuseppe Renda, della parrocchia di San Pio X celebrata dal vescovo monsignor Domenico Cancian. Domani alle ore 11 alla Santa Messa di domenica 16 Maggio prenderà parte il sindaco, Luciano Bacchetta, “prima celebrazione ufficiale, alla quale parteciperemo anche noi, perché è giusto e doveroso manifestare la massima vicinanza alla comunità di San Pio, ma soprattutto è giusto e importante manifestare anche una grande vicinanza a sua eccellenza il vescovo”.

