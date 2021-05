Play-off serie B/M: ErmGroup San Giustino, domenica contro Alba Adriatica serve vincere, per poi concentrarsi sulle semifinali

Dopo l’impresa di Alba Adriatica, la ErmGroup San Giustino è chiamata a chiudere il discorso qualificazione alla semifinale dei play-off interni del girone F. L’appuntamento è per domenica 16 maggio alle 17.30 sul taraflex del palasport amico, dove è attesa un’altra importante prestazione dei ragazzi allenati da Francesco Moretti e Claudio Nardi al cospetto di un’avversaria che anche stavolta sarà irriducibile, sapendo peraltro che non dovrà sbagliare partita e che ha nel golden set l’unico eventuale appiglio in caso di vittoria per 3-0 o per 3-1. Come dire che l’atteggiamento di Conti e compagni non dovrà assolutamente mutare, perché gli abruzzesi saranno pronti ad approfittare del benchè minimo calo di tensione. La consistenza del loro attacco è senza dubbio l’arma alla quale faranno ricorso, con l’opposto Di Felice, il laterale di Meo e l’altro schiacciatore in posto 4, l’esperto Porcinari, che è l’uomo-squadra dell’Alba Adriatica. La ErmGroup ha avuto il grande merito di venir fuori nei frangenti più delicati, limitando di più il margine di errore: un ottimo segnale per un organico che mira a traguardi ambiziosi e che ha potuto dimostrare di avere le carte in regola per centrare l’obiettivo in una circostanza nella quale dall’altra parte della rete c’è stata chi l’ha messa seriamente alla prova. È stato perciò un test probante e allo stesso tempo salutare, perché comunque il risultato è maturato. Ora bisogna fare altrettanto e il gruppo appare in salute sotto ogni profilo, per cui anche a livello di schieramento iniziale non ci saranno novità: Alessio Sitti in regia, Leonardo Puliti opposto, Mirko Miscione e Giulio Cesaroni al centro, Rinaldo Conti e Filippo Agostini alla banda e Leonardo Di Renzo libero. Una coppia mista proveniente dall’Emilia Romagna è stata designata per la direzione del match: primo arbitro Alessio Lambertini di Parma e secondo arbitro Virginia Tundo di Ferrara. Come sempre, gli sportivi potranno seguire la diretta della partita sul canale YouTube e sulla pagina Facebook della Pallavolo San Giustino.

14 maggio 2021

