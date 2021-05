La Lega continua la campagna tesseramento

La Lega torna in piazza. Dopo il grande successo dello scorso fine settimana, dove la Lega Altotevere ha aderito alla gazebata regionale per l’inizio del tesseramento, Città di Castello e San Giustino hanno deciso di replicare e aspettano i cittadini rispettivamente in Piazza Matteotti Sabato 15, dalle 10 alle 12:30 (in caso di maltempo resterà aperta la sede in Corso Vittorio Emanuele, 27) e in piazza del Comune adiacente al Bar Belloni sempre Sabato 15 con orari 10 – 12,30/ 15,30-18.30. “Ancora una volta – spiega il segretario cittadino Giorgio Baglioni assieme al referente di Sa Giustino Corrado Belloni -la Lega si conferma un punto di riferimento in

Altotevere: in pochissimi giorni, infatti, sono state sottoscritte oltre 50 adesioni, a dimostrazione di come la forza delle idee, la vicinanza e la presenza sul territorio siano sempre apprezzate dai nostri cittadini. A differenza degli altri partiti crediamo che essere presenti nel territorio e a contatto con le persone sia un dovere per riuscire a dare quelle risposte o comunque, confrontarsi sulle numerose problematiche quotidiane. Un sentito ringraziamento – concludono – a tutti quei militanti e sostenitori che, ad ogni appuntamento, con impegno e dedizione, si mettono a disposizione del partito togliendo tempo alla famiglia e al lavoro, GRAZIE”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati