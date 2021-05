Covid-19 a Sansepolcro: Cornioli “oggi contiamo 16 nuovi casi di positività, i si tratta di persone, contatto di catene note, che erano già in quarantena. Regole da rispettare con rigore”

“Sono significativi i nuovi casi positivi registrati a Sansepolcro nell’ultima giornata, cioè 16.

Come nei giorni scorsi si tratta di persone, contatto di catene note, che erano già in quarantena: questo è molto importante sul fronte del contenimento della diffusione del virus.



Ma nei prossimi giorni, compreso il fine settimana quindi, dobbiamo rispettare con assoluto rigore le regole anti Covid e mantenere alta la guardia. E’ un momento fondamentale che non dobbiamo sottovalutare: il virus sta circolando, soprattutto nei rapporti amicali e lavorativi per poi diffondersi negli ambienti familiari e delle amicizie strette. Anche una piccola disattenzione, può provocare il contagio.

Per questo faccio appello a tutta la cittadinanza: teniamo comportamenti attenti e prudenti”.

