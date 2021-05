Covid-19 a Città di Castello: Bacchetta: “Ieri nove guariti e un solo nuovo positivo. E’ giusto che i centri commerciali possano riaprire nei fine settimana nella massima sicurezza

“I dati di ieri ci parlano di nove persone guarite e di un solo nuovo positivo”. E’ quanto dichiara il sindaco Luciano Bacchetta, riferendo che “sono scesi a poco più di 100 i casi di tifernati attualmente contagiati”. “Il dato consolidato della forte diminuzione dei postivi nel nostro Paese legittima ora una politica di riaperture, che, con la prudenza necessaria e nel rispetto delle norme anti Covid, possa dare continuità a quelle già avvenute finora con nuovi provvedimenti”, osserva il primo cittadino, evidenziando l’esigenza di “farsi trovare preparati, per fare in modo che questo ritorno alla libertà coincida anche con un grande senso di responsabilità e con un grande rispetto delle norme”. “E chiaro infatti – ha spiegato Bacchetta – che le riaperture presuppongono alcuni inevitabili rischi di contagio e quindi dovremo stare molto attenti”.

In questo contesto il sindaco ha ribadito di ritenere “giusto che i centri commerciali possano riaprire nei fine settimana, nel massimo rispetto delle prescrizioni a garanzia della sicurezza”. “Credo sia doveroso accogliere le richieste di questi operatori, perché l’economia deve ripartire e le persone devono poter lavorare per guardare al futuro con la speranza di un ritorno alla normalità”, ha aggiunto Bacchetta, che ha concluso: “questa fase di rilancio e di ripresa andrà gestita con molta prudenza, ma andrà necessariamente affrontata, visto che i dati ci dicono che c’è un calo delle positività consistente e la campagna di vaccinazione, quando procederà come deve, farà il resto”. “Finalmente – ha rimarcato il sindaco – vediamo la luce all’orizzonte”.

