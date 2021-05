Pallavolo play off serie B2/F: Autostop Trestina, buona la prima

Inizia nel migliore dei modi l’avventura dell’Autostop Trestina in questa seconda fase del campionato di serie B2F, cioè quella dei play-off: le bianconere espugnano il campo della Futura Teramo con una prestazione convincente e incoraggiante in vista del ritorno di sabato 15 a Trestina, dove si giocherà al Palafemac alle ore 18.



Nel primo set si è fatta sentire un po’ di tensione, anche il grande impianto abruzzese ha condizionato la squadra di coach Rossi, che ci ha messo ben poco a trovare le giuste misure e lasciare la tensione ai box: nel secondo, terzo e quarto parziale le bianconere hanno infatti ritrovato subito grinta e convinzione, con un ottimo contrattacco (super Tarducci e super Ragnacci) e un muro invalicabile.

Un primo parziale lottato punto a punto, il set sicuramente più equilibrato di tutti, Trestina avanti 11-7 si fa raggiungere e poi superare da una Futura più concreta, grazie a qualche errore di troppo delle altotiberine, sul 23-21 Teramo ingrana la quinta e con due falli dell’Autostop si porta a casa il set (25-21).



Nel secondo e terzo set c’è equilibrio ma solo all’inizio perché Trestina fa vedere subito chi comanda e in un batter d’occhio si trova avanti di numerosi punti e riesce a gestire con tranquillità il risultato, mentre Teramo in difficoltà non riduce mai il gap costruito dalle bianconere (17-25 e 20-25).

Quarto parziale ancora a favore dell’Autostop che continua ad imporre il proprio gioco, lotta su ogni palla, Fiorini si supera in attacco e Lillacci in difesa, ma tutta la squadra dimostra di esserci mentalmente e tecnicamente, il set scivola via liscio e finisce 15-25.

L.G. IMPIANTI FUTURA TERAMO – AUTOSTOP TRESTINA 1-3: 25-21, 17-25, 20-25, 15-25.

Autostop Trestina: Tarducci 21, Ragnacci 19, Fiorini 14, Cicogna 12, Cerbella 8, Bertinelli 2, Lillacci (L1).N.E: Polenzani, Montacci, Paradisi, Giunti, Giambi, Mancini, Cesari (L2).

