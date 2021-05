La Collezione Burri a Palazzo Albizzini apre in occasione della Giornata Internazionale dei Musei e tornano le visite guidate

La Collezione Burri Palazzo Albizzini aderisce alla Giornata Internazionale dei Musei, promossa da ICOM (International Council of Museum) in programma martedì 18 maggio.

Per l’intera giornata, dunque, la Collezione allestita nel quattrocentesco Palazzo Albizzini sarà visitabile dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30.

Come per gli altri giorni di apertura, anche nell’occasione della Giornata Internazionale dei Musei per visitare la Collezione è necessaria la prenotazione contattando il numero 075.8554649, attivo dal lunedì alla domenica in orario 10 – 13 e 14.30 – 18, oppure tramite il sito web http://www.fondazioneburri.org e per email all’indirizzo museo@fondazioneburri.org.

L’ingresso dei visitatori è contingentato. I turni di visita sono di un’ora e 30 minuti, per un massimo di 10 persone, nei seguenti orari: 10 – 11.30; 11.30 – 13; 14.30 – 16 e 16 – 17.30.

Visto l’alto numero di visitatori nei primi due fine settimana dopo la riapertura, la Fondazione Palazzo Albizzini Collezione annuncia che sabato 15 maggio riprendiamo le visite guidate a Palazzo Albizzini con le modalità di seguito indicate:



Il sabato e la domenica, la visita guidata è disponibile nei turni di visita delle 11.30 – 13 e 16 – 17.30. Viene attivata con un minimo di 4 persone, fino ad un massimo di 10 persone e la quota di partecipazione è di euro 6,00, in aggiunta al biglietto di ingresso. La partecipazione può essere confermata al momento della prenotazione. Le visite guidate iniziano alle ore 11.30 e alle ore 16.



Dal giovedì alla domenica sono disponibili le visite guidate private, per famiglie e per gruppi di max. 10 persone, in orari da concordare preventivamente con il Servizio Biglietteria. Tariffe: fino a 5 persone euro 40,00 – da 6 a 10 persone euro 60,00 (in aggiunta al biglietto di ingresso).

Anche martedì 18 maggio, in occasione della Giornata internazionale dei Musei, saranno disponibili le visite guidate nei turni di visita delle 11.30 – 13 e 16 – 17.30. Viene attivata con un minimo di 4 persone, fino ad un massimo di 10 persone e la quota di partecipazione è di euro 6,00, in aggiunta al biglietto di ingresso. La partecipazione può essere confermata al momento della prenotazione. Le visite guidate iniziano alle ore 11.30 e alle ore 16.

Nei primi due fine settimana di riapertura dopo il lungo periodo di chiusura a causa della pandemia sono stati oltre 200 i visitatori provenienti per lo più dalle regioni limitrofe, Toscana, Marche, Emilia Romagna e Lazio, ma – con piacere – sono stati anche molti i tifernati che hanno prenotato e visitato la Collezione riscoprendo l’arte del Maestro Burri.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati