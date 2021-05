Golf: Al via il Primo Trofeo Regionale a Squadre dell’Umbria 2021

Nonostante le molteplici problematiche per la pandemia, l’attività sportiva regionale, legata al golf, sta proseguendo con nuovi progetti, anche se, ogni volta, si devono assolvere giusti obblighi e mantenere corretti comportamenti, a tutela della salute di tutti.

Prenderà quindi il via il Primo Trofeo Regionale a Squadre dell’Umbria 2021 che si terrà in tre tappe e rispettivamente domenica 16.05.2021 presso il Golf Antognolla, a seguire domenica 19.06.2021 al Golf Lamborghini per finire sabato 27.06.2021 al Golf Perugia dove avverrà la giornata finale e la premiazione.

Il Golf e Country Club Caldese di Città di Castello, che ospita golfisti sia umbri che toscani, si è quindi iscritto con tre squadre. Alla prima categoria parteciperà la squadra composta da Franco Valcelli Hcp 5, assieme a Lorenzo Alunno, Hcp 8,1 e Alessandro Alunno Hcp 8,5. Per la seconda categoria parteciperanno Bartolucci Enzo Hcp 14,4, Battocchi Silvio Hcp 17,9 e Tommaso Guazzolini Hcp 18,5. Nella squadra di terza categoria avremo Magalotti Giuliano Hcp 24,6 Ricciarelli Fabrizio Hcp 26,1 e Bianconi Cesare Hcp 36.

Questo evento, a differenza del Trofeo Regionale che premia il golfista, andrà al Circolo Umbro che attraverso le sue squadre si porterà a casa il prestigioso Trofeo.

Ovviamente in tutte e tre le competizioni dovranno essere rispettate le normative per giocare in sicurezza ai fini del contenimento del contagio da COVID 19 come pubblicate sul sito della Federazione Italiana Golf.

