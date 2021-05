Attivata la cassa automatica per il pagamento delle fatture di Nuove Acque presso l’agenzia di Sansepolcro (via Lancisi)

E’ entrato in funzione presso l’agenzia territoriale di Nuove Acque a Sansepolcro, in via Lancisi, il nuovo sportello automatico per il pagamento delle fatture. Si tratta di un’ulteriore iniziativa per l’ottimizzazione del servizio alla clientela, come già avvenuto presso gli sportelli di Arezzo, Bibbiena, Cortona e Sinalunga.

Grazie alla cassa automatica, installata in un apposito locale, la clientela può pagare le fatture senza alcun costo aggiuntivo, tramite contanti, Bancomat o carta di credito. Sarà sufficiente inserire nel lettore elettronico il foglio allegato alla bolletta contenente il bollettino e seguire le indicazioni che compariranno nel video della cassa automatica stessa.

Lo sportello automatico integra i tradizionali canali per il pagamento delle fatture, che rimarranno attivi: filiali bancarie (allo sportello o con il Bancomat), uffici postali, punti vendita e supermercati convenzionati (Lottomatica e Coop) e i canali telematici (bonifico, domiciliazione bancaria e postale e servizio Clickacqua).

