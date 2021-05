Le ragazze dell’artistica femminile della Ginnastica Petrarca hanno vissuto le emozioni del ritorno in pedana dopo oltre un anno di stop. Il gruppo allenato da Sara Moretti ha gareggiato al Campionato Regionale Individuale Silver e, mettendosi alla prova tra diversi attrezzi e in diverse categorie, è riuscito a cogliere una serie di buoni risultati che hanno permesso a tutte le tredici atleti presenti di centrare l’accesso alla fase nazionale in programma a Rimini dal 18 al 27 giugno.



La prima tappa è stata a Barberino del Mugello dove i migliori piazzamenti sono arrivati nella categoria Senior1 con il quarto posto di Marta Bigi e con l’ottavo posto di Chiara Refi, poi Laura Vedovini si è piazzata diciassettesima nella Junior1: queste tre ginnaste si sono esibite a volteggio, parallele asimmetriche, trave e corpo libero. Le altre dieci atlete della Ginnastica Petrarca hanno invece gareggiato a Firenze in una nuova gara sviluppata su quattro attrezzi e ad emergere è stata soprattutto Claudia Bichi che ha sfiorato il podio con il quarto posto tra le Junior3, poi sono arrivati l’ottavo posto di Giulia Borgogni tra le Allieve4, il dodicesimo posto di Sofia Eustorgi tra le Senior1, il quattordicesimo posto di Agnese Rosai tra le Senior1, il sedicesimo posto di Costanza Duranti tra le Senior2, il diciannovesimo posto di Vittoria Bianchini tra le Allieve4 e il venticinquesimo posto di Giulia Veracini tra le Senior2.

Il bilancio del Campionato Regionale Individuale Silver è stato chiuso da una prova su tre attrezzi (volteggio, trave e corpo libero) che ha registrato le buone prove di Giulia Manenti con il quarto posto tra le Senior1, di Giada Palazzi con il quinto posto tra le Senior1 e di Elena Sofia Oliva con il nono posto tra le Senior2. «L’ultima gara a cui avevamo partecipato – commenta Moretti, – era precedente al lockdown della primavera del 2020, dunque le nostre ginnaste sono tornate in gara dopo oltre un anno.

Nel frattempo, questo gruppo ha continuato ad allenarsi con impegno e con costanza per farsi trovare pronto al ritorno in pedana che, purtroppo, è stato caratterizzato da alcuni piccoli errori che hanno impedito di raggiungere qualche podio. Ora abbiamo un mese di lavoro a disposizione per prepararci al meglio per le finali nazionali».

Due squadre di ginnastica artistica maschile accompagnate dal tecnico Alessandro Sadocchi, nel frattempo, hanno rappresentato la Ginnastica Petrarca a Rosignano nel campionato regionale di serie D dove sono arrivati un terzo e un sesto posto. Il miglior piazzamento è stato siglato nella categoria LE da Lorenzo Piazza, Gabriele Mori, Federico Ginestroni, Marzio Picone e Manuel Zarrella che, nonostante il debutto nella competizione e alcune cadute al cavallo con maniglie e alla sbarra, sono stati protagonisti di una buona prestazione che è valsa il podio.

Daniel Rossi, Tommaso Stocchi, Andrea Palarchi e Lorenzo Meli sono invece gli atleti che si sono misurati nella categoria LB e che hanno chiuso al sesto posto dopo una prova in cui hanno comunque dimostrato progressi tecnici e caratteriali.

