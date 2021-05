Sedute del consiglio on line nella piattaforma del Comune

Con un decreto del presidente del consiglio comunale di Città di Castello Francesca Mencagli è stata disposta la pubblicità delle riunioni del consiglio comunale e delle commissioni consiliari mediante trasmissione in diretta audio – video (c.d. diretta streaming), tramite il collegamento alla pagina istituzionale del Comune – sezione “Comune in diretta – streaming audio video” – con link diretto la piattaforma ufficiale di gestione delle sedute consiliari consiglicloud; il presidente gestisce, attraverso la piattaforma software Consiglicloud, la diretta audio – video, accertandone la continuità e l’efficienza per l’intera durata della seduta; il servizio Sistemi Informatici rimane a disposizione del presidente in orario di lavoro e, tramite reperibilità, al di fuori di questo, unitamente all’assistenza tecnica della ditta fornitrice della piattaforma che interviene per qualsiasi problema tecnico. Le modalità di accesso alla diretta audio-video devono essere indicate nell’avviso di convocazione; delle stesse deve essere data adeguata notizia al pubblico a cura della segreteria comunale.

