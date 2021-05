Spazi verdi pubblici a disposizione delle società sportive. Le richieste devono essere inoltrate al Comune o ai privati gestori

“Le associazioni sportive e i gruppi amatoriali che abbiano necessità di uno spazio verde pubblico all’aperto per le proprie attività, possono fare richiesta al Comune, inviando una mail all’Ufficio Sport, che gratuitamente metterà a disposizione le aree. Invece, per gli spazi comunali gestiti da privati, la richiesta deve essere inoltrata direttamente ai gestori i quali, in base ai bandi di gara, comunicheranno le modalità di utilizzo ed eventuali costi”.

Lo comunica Lorenzo Moretti, presidente del consiglio comunale di Sansepolcro con delega allo sport. In questo momento di ripartenza, ma dovendo comunque garantire determinate condizioni per la pratica sportiva, l’Ufficio Sport del Comune rinnova questa opportunità. Nella richiesta devono essere indicati i giorni e gli orari in cui l’associazione intende utilizzare le aree.

Per gli spazi pubblici gestiti dal Comune, la mail a cui inviare la richiesta è menci.carlo@comune.sansepolcro.ar.it.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati