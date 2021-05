Ferroni (Rifondazione comunista):Rischio privatizzazioni? Costruiamo l’opposizione politica e sociale alla Giunta Tesei

Le recenti dichiarazioni del PD relative ai ventilati processi di privatizzazione della sanità umbra portati avanti dalla Giunta Tesei vanno prese sul serio. Intanto perché a rilasciare queste preoccupanti riflessioni sono esponenti di un partito che a livello nazionale ha contribuito in maniera decisiva a privatizzazioni e tagli alla sanità pubblica. In secondo luogo perché proprio il PD nella seconda legislatura Marini si è contraddistinto per le crisi politiche sulla nomina dei direttori sanitari e per la mancata definizione di un nuovo piano regionale sanitario. Solo noi chiedemmo le dimissioni definitive dell’assessore e della Presidente, ben prima delle note vicende giudiziarie sulle quali attendiamo ancora le risoluzioni definitive da parte degli organi preposti. Infine perché da un assessore Veneto della Lega non c’era davvero altro da aspettarsi.

Ci permettiamo di suggerire al neo eletto segretario del PD di preoccuparsi meno delle vicende interne del suo partito e, proprio in virtù delle recenti prese di posizione, di occuparsi di più della costruzione dell’opposizione politica e sociale alla Giunta Tesei, della definizione di un progetto per l’Umbria e del lancio di un nuovo sistema di alleanze.

