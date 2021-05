Covid-19 a Sansepolcro: Cornioli “oggi registriamo 7 nuovi casi di positività, si tratta di contatti stretti di casi già noti. Serve massima attenzione per superare questo periodo difficile”

“La Asl ci ha comunicato che i casi positivi di oggi a Sansepolcro sono 7. Si tratta di contatti stretti di casi noti, in isolamento domiciliare già da alcuni giorni.

Continuiamo con la massima attenzione perchè questa ci consente di circoscrivere il contagio come in questi casi, rendendo più veloce l’uscita da questo periodo difficile”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati