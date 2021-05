Covid-19 a Città di Castello Secondi: “Ieri un nuovo positivo e un guarito: situazione stabile, Amministrazione al lavoro per i centri estivi sportivi per andare incontro alle famiglie”

“Ieri abbiamo avuto un nuovo caso di positività al Covid-19 e una persona guarita”. Ne dà notizia il vice sindaco Luca Secondi, osservando come “la stabilità dei dati faccia sperare che la situazione della pandemia possa normalizzarsi quanto prima anche nel nostro territorio”. “In quest’ottica – puntualizza Secondi – ribadiamo l’invito alla Regione e all’Usl Umbria 1 a fare in modo che la vaccinazione possa essere velocizzata per i cittadini della fascia di età 60-69 anni, considerando che è un fattore determinante proprio per il ritorno alla normalità che tutti attendiamo”.

Il vice sindaco ha confermato che “l’amministrazione comunale è al lavoro per l’apertura dei centri estivi sportivi di Polisport presso gli impianti di Belvedere per andare incontro alle esigenze delle famiglie, che anche l’anno scorso hanno mostrato un alto gradimento per questa opportunità”. “L’auspicio è che tutte le attività, a partire da quelle economiche, possano tornare presto alla piena operatività con un graduale allentamento delle prescrizioni, che, da un lato rispecchierebbe il miglioramento della situazione dell’emergenza da Covid-19, e, dall’altro, rappresenterebbe una boccata di ossigeno fondamentale per l’intera comunità tifernate”, sottolinea Secondi.

