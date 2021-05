Tutela e restauro di piazza Marchese Paolo presso il rione San Giacomo: interrogazione del consigliere comunale, Nicola Morini, “Tiferno Insieme”. Nel sottolineare che la piazza Marchese Paolo, una delle più belle della città e, di origine Rinascimentale, aveva mantenuto intatto il caratteristico pavimento in cotto a lisca di pesce; considerato che, quando erano stati avviati i lavori di restauro del Palazzo Vitelli a San Giacomo, la piazza in questione è stata usata come cantiere/deposito di materiali; che i lavori di ristrutturazione di Palazzo sono conclusi; che all’oggi, una volta tolto il cantiere la piazza è usata come parcheggio per auto, constatato che che la pavimentazione della piazza è ridotta in pessime condizioni e i mattoni in cotto sono per la maggior parte frantumati, il consigliere Morini chiede di sapere perché non si è provveduto a proteggere a dovere la pavimentazione contestualmente al disfacimento del cantiere e/o attuazione dello stesso e di conoscere quali sono gli intendimenti dell’amministrazione comunale circa il restauro della piazza e per arginare le condizioni di degrado.

