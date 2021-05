Mostra di Raffaello: il Comitato finanzia altri 27 mila euro per il catalogo. Soddisfatti sindaco e assessore: “Riconoscimento a città e progettazione mostra”

Nuovo finanziamento dal Comitato nazionale per il Cinquecentenario per la Mostra “Raffaello Giovane e il suo sguardo”, in programma dal prossimo 18 settembre nella Pinacoteca di Città di Castello. A dare la notizia sono il sindaco Luciano Bacchetta e l’assessore alla Cultura Vincenzo Tofanelli, sottolineando la “soddisfazione per questo ennesimo riconoscimento del ruolo di Città di Castello nel calendario di eventi del Comitato nazionale e all’alto profilo della progettazione della mostra, curata dalle studiose Marica Mercalli e Laura Teza, che vogliamo ringraziare per la loro professionalità e per l’impostazione data alla mostra, che valorizza il ruolo degli anni tifernati nella formazione dell’artista e nei capolavori che comincerà a firmare proprio qui”.

Con una lettera al sindaco il Comitato ha comunicato ufficialmente l’avvenuta attribuzione di altri 27.500 euro ai già stanziati 65.000 euro, destinati alla “pubblicazione del catalogo scientifico della Mostra considerata la più specifica esposizione del nuovo progetto”. “Solo qualche giorno fa abbiamo presentato Art Bonus per Raffaello, l’agevolazione fiscale per imprese, cittadini ed associazioni che finanzia la mostra direttamente ed indirettamente il movimento culturale, turistico e commerciale che vogliamo preceda e accompagni un evento simbolo della ripartenza. Così allo stato attuale è ciò che ci auguriamo e quello per cui lavoriamo”.

