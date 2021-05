Golf al Club Caldese. Un bel sole e tanti partecipanti all’iniziativa.

Gran bella gara, aiutata dal sole quasi estivo, quella che si è svolta, sponsorizzata da Kroma Serigrafia e che ha visto la partecipazione al Golf Club Caldese di numerosi appassionati di questo sport. E’ ripartita quindi a pieno ritmo l’attività del Golf Club Caldese in Valtiberina.

Una gara 18 buche Stableford che si è svolta sabato 8 maggio, il pomeriggio, e la mattina di domenica 9 maggio con il via che è stato dato shotgun alle 9,00 (ovvero tutti alla stessa ora in buche diverse). Al termine della sfida, sponsorizzata da Kroma, il Club, rispettando tutte le accortezze e le norme contro il covid, è stato lieto di offrire un conviviale aperitivo ai partecipanti al quale è seguita poi la premiazione.

Questa la classifica dei primi dieci:1° Guazzolini Tommaso 36 punti, 2° Togni Daniele 34, 3° Grilli Giuseppe 34, 4° Magalotti Giuliano 33, 5° Marcelli Diego 33, 6° Giusti Oliviero 33, 7° Dini Alessandro 32, 8° Guazzolini Lorenzo 31, 9° Bucci Silvano 30, 10° Ricciarelli Fabrizio 27.

Club Caldese che si presenta, quest’anno, per la prima volta anche con un Maestro Professionista, Losso Giovanni con notevole esperienza prima in Inghilterra, poi in Italia. A lui è stata affidata la Scuola giovani che già vede numerosi partecipanti sia umbri che provenienti dalla vicina Toscana. Le lezioni sono fornite anche a chi ha più confidenza con il golf, ma naturalmente a chi si volesse avvicinare a questo bellissimo sport. Il campo da gioco di Caldese, nei pressi di Lerchi di Città di Castello fornisce anche un interessante ristorante attiguo alle 9 buche del Circolo, ristorante che propone il pranzo del golfista a tutti quegli atleti che volessero restare nella pace e nella tranquillità del Circolo a gustarsi le prelibatezze locali dopo la sfida, oppure proprio il pranzo del golfista al termine della gara e dopo aver effettuato la prenotazione. Per quanto riguarda le iscrizioni o le varie informazioni per questo 2021, anno con tante novità al Club Caldese, ci si piò rivolgere direttamente allo 075-8510197 per avere ulteriori chiarimenti in proposito, ma il bello del Circolo è che potrà ricevere i tanti interessati al golf, proponendo una visita ed un incontro con il Maestro Giovanni Losso (cellulare 338-9508170).

