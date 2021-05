Covid-19 a Città di Castello Bacchetta: “ieri quattro guariti e tre nuovi positivi, continua la tendenza favorevole”

“Ieri a Città di Castello abbiamo avuto quattro guariti e tre nuovi positivi”. Il sindaco Luciano Bacchetta aggiorna la situazione dell’emergenza da Covid-19 a Città di Castello rimarcando “la continuità di una tendenza favorevole che nell’arco di oltre un mese e mezzo ha ridotto da circa 500 a poco più di 100 il numero complessivo dei tifernati contagiati”.

“Mentre la diffusione della pandemia sta mostrando un rallentamento, emerge con evidenza ancora maggiore la questione dell’andamento della campagna di vaccinazione di massa”, sottolinea il primo cittadino, che chiarisce: “le persone della fascia di età 60-69 anni a oggi non possono prenotarsi per essere vaccinate, quindi nemmeno il sottoscritto, che ha rinunciato alla possibilità di farlo tempo fa come sindaco e oggi si ritrova come moltissimi altri cittadini a non averne ancora la possibilità”.

“Mentre si sostiene che verrà avviata la vaccinazione sugli over 50 e che per la fine dell’estate in Umbria saremo fuori dall’emergenza, sono costretto a porre alla Regione la problematica dei ritardi nella somministrazione dei sieri a una fascia di età molto numerosa alla quale altrove è già stata data la possibilità di immunizzarsi”, afferma Bacchetta. “A una situazione già di per sé difficile da accettare si sommano anche problemi come quelli che risulta siano stati riscontrati ieri mattina presso il centro vaccinale della palestra del Salviani, dove alcuni cittadini, provenienti anche da altri comuni, non avrebbero potuto ricevere la somministrazione della seconda dose per la mancanza delle fiale”. “Crediamo sia davvero venuto il momento di cambiare decisamente marcia sul versante della vaccinazione”, ha concluso Bacchetta.

