Verini: “onore a Gabriotti, ai martiri per la libertà. Impegno per i pericoli di oggi”

“In questo giorno, che tutto il Paese dedica alle vittime del terrorismo, al ricordo di Aldo Moro assassinato dalle Brigate Rosse, a Cittá di Castello ricordiamo e onoriamo la memoria di Venanzio Gabriotti, martire per la libertà di tutti, fucilato dai nazifascisti il 9 maggio 1944. Lo facciamo, come ogni anno, con rinnovata commozione. E ricordiamo il suo sacrificio, insieme a quello di tanti che caddero e combatterono da partigiani, da soldati contro il nazifascismo e per la democrazia anche per tenere alta la guardia sui pericoli di oggi. Che si chiamano ancora – ogni giorno – estremismi neofascisti e neonazisti, campagne di odio antisemita, contro i diversi, contro i diritti umani e le libertá”.

Così il deputato tifernate del PD Walter Verini

