“Venerdì in biblioteca”, è tempo di letture e giochi. Il mese di maggio prevede tre appuntamenti per bambini dai 5 ai 10 anni

SANSEPOLCRO – E’ obbligatoria la prenotazione per partecipare a “Venerdì in biblioteca”, iniziativa organizzata dalla Biblioteca comunale di Sansepolcro in collaborazione con la ludoteca “Attivissimo me”. Prevede letture, narrazioni e giochi e rientra nell’ambito della campagna nazionale “Il maggio dei libri”.

Si tratta di tre appuntamenti: venerdì 14, venerdì 21 e venerdì 28 dalle 15,30 alle 16,30. L’attività è dedicata ai bambini dai 5 ai 10 anni. Per prenotare: tel 0575 732219 o mail a biblioteca@comune.sansepolcro.ar.it.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati