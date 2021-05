Tragico incidente nella notte a Badiali di Città di Castello. Ragazza tifernate di 21 anni perde la vita a bordo della propria auto

La squadra di Citta’ di Castello è intervenuta per un incidente stradale questa notte alle 4.45 in zona Badiali. Una sola vettura coinvolta, ma si registra purtroppo il decesso della conducente. Si tratta di una ragazza di 21 anni C. E. Residente nel capoluogotifernate. L’allarme è stato dato da un passante, sul posto 118 e forze dell’ordine.

