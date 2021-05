Torna a riunirsi il consiglio comunale di Città di Castello: argomento centrale della seduta il bilancio di previsione

Domani, lunedì 10 maggio 2021 torna a riunirsi alle ore 16.00 in videoconferenza e in streaming sul canale You tube il consiglio comunale di Città di Castello. All’ordine del giorno della prima parte l’interrogazione del consigliere del Gruppo Misto Marcello Rigucci e l’interpellanza del capogruppo del Gruppo Misto Marco Gasperi sull’attuale situazione di Color Glass. Poi alle 17.00 inizierà la seduta ordinaria con in scaletta alcuni atti propedeutici all’esame del bilancio previsionale che insieme al DUP è l’argomento centrale della convocazione. In particolare il rapporto semestrale sul controllo successivo di regolarità amministrativa e dell’intero anno. Quinfi la verifica della qualità e quantità di aree e fabbricati dadestinare a residenza e attività produttive o terziarie per il 2021. A questo punto si svilupperà l’esame sul bilancio di previsione. A seguire l’ordine del giorno di Gaetano Zucchini, capogruppo dei Democratici per Città di Castello, e dei componenti del gruppo Luciano Domenichini e Vittorio Massetti su interventi a sostegno del piano vaccinale e un ordine del giorno del capogruppo di Unione civica Tiferno Filippo Schiatelli ed altri a sostegno della manifestazione Altrocioccolato.

