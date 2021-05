Pallavolo serie C/F: Città di Castello, con San Mariano prova di carattere e sostanza

Il Città di Castello pallavolo per il recupero della 1°giornata di campionato si ritrova di fronte per la gara interna la Graficonsul San Mariano; partita non facile da impostare per coach Brizzi per la necessità di mescolare le carte in campo in considerazione del risicato numero di ragazze a disposizione avendo assenti Livia Leonardi, Marta Nardi infortunatasi mercoledì in allenamento e Celeste Cardellini. Alice Ioni quindi trasformata dal mister in opposto va ad occupare questo ruolo dopo essersi cimentata nella sua vita pallavolistica biancorossa anche al centro ed a lato; a scalare nel ruolo di banda è stata schierata Raffaella Ranieri, esperta giocatrice che si è messa a completa disposizione dimostrando in ogni occasione di esserci e di farsi trovare pronta; i gradi di capitano dati a Ilaria Gnassi.

Nel primo set le tifernati partono con le diagonali Mearini/Ioni, al centro Puletti/ Gnassi ed in banda Alivernini/Ranieri, libero Fabbri.



Bella partenza del Città di Castello che con battute ficcanti di Mearini ed Alivernini, due palle a terra della Ioni ed un punto della Puletti ed a completare belle difese della Fabbri 6/1; con qualche errore da una parte e dall’altra si lotta comunque punto a punto con le ospiti che recuperano (11/10), squadre molto fallose in battuta; la parità ospite arriva con un bel pallonetto ed il sorpasso a seguito di una ricezione errata. Mister Brizzi è costretto a chiedere time-out (13/15) che porta positività con il controsorpasso locale (21/20); in campo la Massetti per rafforzare la seconda linea, Brizzi ferma ancora la gara per dare consigli al proprio roster ed al rientro bella diagonale della Alivernini che impatta ma ancora qualche imprecisione di troppo delle locali permette al San Mariano di portarsi sull’uno a zero.



Il secondo set ha la partenza fotocopia del primo con le padrone di casa che giocano bene ma troppi errori portano al sorpasso ospite con una bella Diagonale della Sabatini alla quale risponde la Alivernini (8/8); sprint tifernate con buone battute ed una Ioni capace di variare i colpi che creano un buon gap e la squadra allunga ancora con un ace della Puletti seguito da una bella veloce della Gnassi (18/11); una delle più belle azioni porta il coach ospite a fermare nuovamente il giuoco; bellissima difesa della Fabbri, ottima prestazione nel suo ruolo con alzata dietro e palla a terra della Ioni; cambi in casa biancorossa, in campo Leonardi per Mearini San Mariano cerca di reagire e Brizzi chiede il secondo time-out, fasi combattute ma padrone di casa avanti e poi un fallo sottorete ospite permette di chiudere sul 25/21.

Inizia il terzo set con San Mariano che va avanti di due ma che poi inanella una serie incredibile di “indecisioni” che fanno letteralmente arrabbiare il proprio coach; momento favorevole con un buon gioco delle locali, bene la Gnassi al centro; le ospiti recuperano ma al termine di un’azione “chilometrica” dove tutte e due le squadre hanno mostrato alcune insicurezze di giocate vista l’intensità e la tensione del momento. Mister Brizzi sempre coadiuvato da Barrese presenta in campo ancora Massetti e Pettinari, (20/17); fallo sottorete fischiato dall’arbitro Moretti alle tifernati in questo momento topico ma alla fine chiude e porta la vittoria del set Leonardi (25/20) su tocco di seconda.



Ancora equilibrio in avvio nella quarta frazione, il Città di Castello dimostra con buone giocate, facilitate da un’eccellente ricezione di avere allontanato la tensione, buoni schemi applicati che permettono di allungare; buona l’intesa Leonardi/Gnassi (17/10) e punti che arrivano ed allungano il divario fino alla vittoria di set ed incontro (25/15).

Altri tre punti che fanno soprattutto morale, sesta vittoria consecutiva per la “BB” #bandabrizzi# condita da molto carattere ed in alcuni frangenti anche da bel gioco… brave tutte.



CITTA’ DI CASTELLO – SAN MARIANO ……. 3 / 1

(22/25) (25/21) (25/20) (25/15)

CITTA’ DI CASTELLO:. Ioni Alice 17, Mearini Sofia 2, Alivernini Elena 11, Gnassi Ilaria 11, Ranieri Raffaella 2, Puletti Aurora 9, Leonardi Laila 4, Pettinari Ester, Fabbri Anastasia (L1), Massetti Caterina,. All. Brizzi Enrico – ass. Barrese Augusto – dir. Mandrelli Maurizio

SAN MARIANO: Capretta, Pieroni, Santocchia, Manferini, Sabatini, Beacci, Guerino, Prata, Patrignani, Di Melli – L1), Mancini (L2).

Allenatore: Okechukwu – Assistente: Urbani.

Dirigente: Minciotti

Arbitro: Moretti – Segnapunti: Caselli.

