Fiori e piante alle nonne della Asp Muzi Betti nel giorno della festa della mamma

Bel gesto, che ha commosso tutti i presenti a partire dalla Presidente del Consiglio di Amministrazione della Muzi Betti, Andreina Ciubini, quello messo in atto oggi dai ragazzi del Leo Club, insieme al Lions Host di Città di Castello, con il presidente Marcello Fortuna. Hanno donato, alcune piante stagionali per abbellire le fioriere della struttura, per festeggiare tutte le nonnine, che anche nel giorno della festa della mamma, nessuno vuole dimenticare. “Un gesto di affetto, un’opera tinta di verde, piena di speranza”, ha commentato la presidente Ciubini nel ringraziare i giovani del Lions ed il presidente Fortuna. “Le ospiti hanno apprezzato molto questa dimostrazione di affetto attaverso una ricorrenza sentita da tutti”, siamo commossi.

