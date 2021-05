Cordoglio del sindaco Luciano Bacchetta per la ragazza scomparsa nell’incidente stradale della notte

“Facciamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia della giovane ragazza scomparsa stanotte in un incidente stradale nella frazione di Badiali”. Lo dichiara stamattina il sindaco Luciano Bacchetta a nome dell’amministrazione comunale di Città di Castello. “Di fronte alla morte di una persone giovane restiamo tutti colpiti e siamo davvero molto dispiaciuti per l’accaduto, per cui insieme alle doverose condoglianze, mandiamo alla famiglia un grande abbraccio”, aggiunge il primo cittadino.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati