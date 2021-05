Sogepu: Civici per Città di Castello “opportuno una nomina interinale con profilo tecnico e mandato a termine”

Civici per Città di Castello ritiene opportuno esprimersi in ordine alla imminente scadenza del mandato di Amministratore Unico di SOGEPU spa, ossia della più importante società partecipata dal Comune di Città di Castello. Poichè tale scadenza è correlata all’approvazione del bilancio della società e tale adempimento non può essere rinviato oltre il termine di legge, è tuttavia necessario osservare che, salva un’opportuna più approfondita discussione sul merito della gestione uscente – ove, secondo un antico adagio, “non è tutto oro quello che luccica” – è in ogni caso opportuno che da parte del Comune di Città di Castello, socio di larga maggioranza, si disponga il rinvio della nomina del nuovo A.U. di SOGEPU spa lasciando tale incombenza alla nuova amministrazione comunale proveniente dalla prossima elezione autunnale. Tale indicazione appare necessaria e opportuna, costituendo una (ovvia) espressione di sensibilità istituzionale la non adozione di scelte e indirizzi che potrebbero risultare non graditi ma di difficile rimozione alla nuova amministrazione comunale di Città di Castello. Sulle soluzioni interinali più adeguate allo scopo, si ritiene che la formula preferibile possa essere la nomina di un “tecnico” con un mandato a termine (ad es. 31/12/2021) ravvisandosi ipoteticamente nell’attuale Direttore Generale il profilo raccomandato.

