Verso le elezioni a Città di Castello: Marchetti (Lega) “prima i programmi, poi i nomi. Centro destra unito, candidato scelta condivisa, sarà una figura di alto profilo, sul fronte alleanze potrebbero esserci delle sorprese”

“Stiamo lavorando ad una squadra di livello assoluto, in grado di governare e di dare una svolta a tutto il comprensorio. Città di Castello deve tornare a contare, ad avere un peso specifico importante sui tavoli della politica umbra, per questo dico che il programma che proporremo alle prossime amministrative sarà incentrato sul rilancio del tessuto artigianale, commerciale, industriale e turistico del nostro territorio. Lavoremo al rilancio delle infrastrutture, per troppo tempo dimenticate. Per quanto riguarda il candidato a sindaco ci sarà tempo e modo di trovare la quadra, con gli alleati della coalizione. Utima considerazione, il centro destra è unito, non ci sono divisioni, lo dico a quelle tante sinistre, che in questo momento stanno cercando di provare a trovare la sintesi, ma che di fatto sono divise su tutto, sul fronte alleanze potrebbero esserci delle sorprese”.

