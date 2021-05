Servizio associato di vallata di Polizia municipale. Insieme per Anghiari vota contro, le motivazioni

Al Consiglio Comunale del 30.04.21 è stato messo in votazione, tra gli altri, il punto all’o.d.g. relativo all’adesione del Comune di Anghiari al servizio associato di vallata di Polizia municipale facente capo all’Unione. La maggioranza ha votato compatta a favore di un’adesione “al buio”, i 5 stelle si sono astenuti mentre il nostro gruppo, che ha tentato di chiedere un rinvio della discussione senza però ottenere alcunché, ha votato contro. Come al solito, il nostro gruppo consiliare è stato messo al corrente delle dinamiche relative a questo importante punto soltanto la sera prima, con una commissione affari istituzionali convocata neanche 24 ore prima del Consiglio. Le modalità ed il metodo di lavoro dell’attuale maggioranza sono sempre i soliti: non si discute adeguatamente delle questioni e si portano in votazione anche faccende delicate senza il giusto confronto e approfondimento. Anche in questo caso, la decisione di aderire al servizio di Polizia locale di vallata è stata una decisione frettolosa, presa senza la minima consapevolezza. In particolare, come da noi richiesto, prima di aderire sarebbe stato necessario quanto fondamentale un preliminare studio e approfondimento della situazione in cui versa attualmente questo servizio che vede già associati i Comuni più piccoli della vallata: Monterchi, Caprese, Badia Tedalda e Sestino. Allo stato, questi 4 Comuni dispongono in forma associata di un servizio di Polizia locale che può contare su nemmeno due vigili per tutto il territorio di competenza.

L’attuale maggioranza, senza sapere se su questo fronte ci sono progetti presso l’Unione dei Comuni, senza sapere cosa prevedono, se ci sono risorse per assumere altro personale, acquistare altri mezzi, implementare il servizio in generale, ha così deliberato un’adesione che ci impegna a conferire, con tempistiche ben precise, le risorse ed il personale già ridotto all’osso della Polizia Municipale del nostro Comune nel servizio associato. Il nostro gruppo non è contrario all’associazione dei servizi a livello di Unione dei comuni, assolutamente siamo favorevoli a questa logica purché si sappia dove si va a finire. Prima di associare un servizio, però, è indispensabile capire in che modo sarà associato, se ci sono le condizioni per farlo. Perché il Comune di Sansepolcro non ha aderito al servizio associato di Polizia locale di vallata?

L’associazione di un servizio di questo tipo avrebbe avuto un senso se vi fosse stata l’adesione del Comune più grande che dispone indubbiamente di più risorse, più strumenti e soprattutto più personale. L’amministrazione Polcri continua così la sua opera di smantellamento dei servizi. In un Comune che ha perso la propria capacità assunzionale e che deve fare i conti con un personale ridotto ai minimi termini e che non può essere incrementato, associare la Polizia Municipale in queste condizioni è l’ultimo atto di una disfatta ormai conclamata.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati