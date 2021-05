Pallavolo serie B/M: la ErmGroup San Giustino all’esordio con Alba Adriatica con il Rooster al completo

Vietato sbagliare! È questo l’imperativo categorico che d’ora in poi varrà per tutte le squadre del campionato di Serie B, compresa ovviamente la ErmGroup San Giustino, che però fino a questo momento ha sempre messo a segno colpi da tre punti. La dote accumulata nella prima fase è preziosa e servirà al momento giusto, anche se adesso c’è un tabellone dei play-off “interni” all’originario girone F da rispettare prima degli spareggi nazionali che varranno i posti in A3.

Si comincia in terra abruzzese alle 19.30 di sabato 8 maggio: i quarti di finale hanno messo sulla strada dei biancazzurri di Moretti e Nardi l’Alba Adriatica, compagine che si è piazzata al quarto posto nel girone F1, ma che nel frattempo ha aumentato il proprio tasso di competitività con l’acquisto in corsa dello schiacciatore Pietro Di Meo (tante stagioni a Ortona in A2) e del 28enne opposto Marcello Di Felice, proveniente dalla Prisma Taranto, sempre A2. Attenzione, quindi: l’attacco dei teramani ha senza dubbio aumentato il proprio peso e in casa ErmGroup c’è piena consapevolezza di questa novità, anche se la concentrazione sarebbe comunque dovuta rimanere alta, perché adesso ci si gioca ogni volta un’intera annata nell’arco di due sole partite, senza una “bella” ma con la lotteria del “golden set” in caso di una vittoria per parte.

“I ragazzi si sono allenati con quell’intensità che ci accompagna oramai da mesi – ha detto il tecnico Francesco Moretti – e sono fiducioso in vista di questo match, nonostante davanti a noi troveremo un’altra avversaria rispetto a quella che ha disputato il mini-girone”. L’organico è al completo e il 6+1 iniziale rimane quello collaudato, con Alessio Sitti in cabina di regia, Leonardo Puliti opposto, Mirko Miscione e Giulio Cesaroni al centro, Rinaldo Conti e Filippo Agostini a lato e Leonardo Di Renzo libero. Una coppia mista designata per la direzione dell’incontro, con primo arbitro Michele Albergamo di Pesaro e secondo arbitro Ilaria Zoffoli di Rimini. Gli sportivi potranno seguire la diretta della partita sulla pagina Facebook della Iseini Volley Alba Adriatica, condivisa poi quella della società Pallavolo San Giustino.

