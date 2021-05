Nel fine settimana la Lega torna tra la gente, ecco tutti i orari dei gazebo

Nel fine settimana la Lega Altotevere torna tra la gente per la campagna tesseramento che entra finalmente nel vivo. Tanti i banchetti Lega che occuperanno i centri dei principali comuni altotiberini, come dichiarato dal Segretario cittadino di Città di Castello Giorgio Baglioni e dai Commissari di San Giustino e Citerna, rispettivamente Corrado Belloni e Manuela Puletti. “Lo scorso anno, in Umbria nonostante le lunghe chiusure abbiamo replicato le tessere 2019 a dimostrazione di come la Lega sia radicata nel territorio e trovi riscontri costanti.

Quest’anno partiamo ancora più carichi– spiegano i tre esponenti leghisti – Ricordiamo che questo fine settimana saremo presenti a Città di Castello in piazza Matteotti dalle 9 alle 12,30, a San Giustino, in piazza del Comune, Sabato dalle 9,30/12,30 e 15,30/18,30 e a Citerna, in Viale Italia, Sabato mattina dalle 9.30 alle 12,30. Finalmente, grazie anche all’impegno di Matteo Salvini al Governo, possiamo tornare nelle piazze a confrontarci, con le dovute precauzioni e la massima sicurezza anche in vista delle amministrative nel capoluogo tifernate; un primo passo verso la tanto desiderata normalità”.

