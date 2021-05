Covid-19 a Città di Castello: Bacchetta: “Ieri sei guariti e cinque nuovi positivi. Bene l’avvio dellasomministrazione agli over 50, ma prima si completi la copertura della fascia di popolazione dei 60enni”

“I dati della giornata di ieri ci parlano di sei persone guarite e di cinque nuovi positivi al Covid-19”. E’ quanto rende noto il sindaco Luciano Bacchetta, osservando come “i numeri piuttosto contenuti facciano ben sperare”. “La partita decisiva è ovviamente sulla vaccinazione, in merito alla quale ci sono annunci che riguardano l’avvio della somministrazione per gli over 50, ma sarebbe importante preoccuparsi di completare la copertura dei 60enni, in merito alla quale il sottoscritto per primo non ha notizie”, ha sostenuto il sindaco, nel ribadire “l’auspicio che la vaccinazione di massa si estenda effettivamente e concretamente alla popolazione come viene annunciato, considerando che i sieri sembra stiano arrivando nei quantitativi necessari”.

“Altra questione importante è quella dell’assistenza ospedaliera, che quanto prima dovrà tornare alla normalità nel nostro e negli altri territori, dopo che l’emergenza da Covid-19 ha determinato inevitabilmente alcune difficoltà nella gestione di altre patologie”, ha puntualizzato Bacchetta.

“Come amministrazione comunale siamo al lavoro, con cautela ma anche con determinazione, perché nell’ottica di un auspicabile superamento dell’emergenza da Covid-19, dalla quale è bene ricordare che non siamo ancora fuori, possano svolgersi nei prossimi mesi iniziative importanti legate al nome di Città di Castello”, ha preannunciato il primo cittadino, che ha terminato ricordando l’appuntamento di domenica 9 maggio con l’anniversario della fucilazione di Venanzio Gabriotti.

“Come per il 25 aprile, il rispetto delle prescrizioni finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19 ci imporrà di organizzare una cerimonia molto diversa dal passato, con presenze circoscritte”, ha spiegato Bacchetta, sottolineando che “è comunque giusto e importante celebrare questa ricorrenza, perché la tradizione e la storia della nostra città possano essere adeguatamente ricordate ed esaltate anche nel difficile contesto della pandemia”.

