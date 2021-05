Fino all’8 maggio 2021, il Comune di Città di Castello aderisce alla Settimana della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa esponendo la Bandiera dell’associazione sul Palazzo Comunale. “Aderiamo con molto entusiasmo a questa celebrazione in onore di un ente che ha scandito con la sua nascita uno dei passaggi alla civiltà dei diritti internazionali e su cui ancora oggi si pesa il rispetto di un Paese alle regole di base della convivenza civile” dichiara il sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta, sottolineando come “anche in questa settimana in giro per il mondo ci sono migliaia di volontari della Croce Rossa che rischiano in prima persona per salvare vite. Città di Castello ha una onorata tradizione di volontariato in questa associazione, grazie al cui apporto qualche giorno fa abbiamo chiuso una campagna di screening che ha riguardato oltre 800 tifernati. In questa settimana ricordiamo anche il loro impegno al servizio della comunità e chiediamo al presidente Francesco Serafini di estendere il saluto ad ogni volontario e volontaria”. Particolarmente suggestiva per l’occasione la torre civica che di notte si colora di rosso.

