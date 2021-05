Bilancio 2021 in Commissione: l’assessore Tofanelli presenta ai consiglieri la manovra economica, lunedì all’esame del consiglio

“Il bilancio preventivo proposto dalla Giunta è stato condiviso con le forze del territorio a partire dai sindacati in un momento di grande difficoltà generale ma specialmente per alcune istituzioni” ha detto l’assessore alle Finanze del comune di Città di Castello Vincenzo Tofanelli alla Commissione Programmazione martedì 4 maggio 2021. “La direzione principale è non gravare di ulteriori tasse i cittadini ma, anzi, ridurne il carico per quanto possibile sulle categorie interessate dalla crisi pandemica e, contestual-mente, mantenere l’alto e capillare livello dei servizi nel territorio.

Il bilancio non aumenta la pressione fiscale, sia delle entrate maggiormente importanti che sono l’IMU e l’IRPEF che di tutte le tariffe dei servizi a domanda individuale, comprese le tariffe di Polisport, che sono ferme da otto anni, per mantenere l’alto valore sociale delle attività sportive. Per il secondo anno tagliamo il costo dell’occupazione del suolo pubblico e raddoppiamo gli spazi gratuitamente. Abbiamo coperto la differenza con nostre risorse ma probabilmente lo Stato interverrà a ristorare i comuni. Al momento in cui portiamo in approvazione il bilancio si stanno già delineando nuove misure statali che prevedono ulteriori riduzioni delle imposte comunali e, se libereranno risorse, queste saranno nuo-vamente rese sul territorio con opportune variazioni”.

Per la TARI, – in fase di predispo-sizione il piano economico finanziario 2021 da approvare entro giugno – sono state confermate tutte le agevolazioni a vantaggio di alcuni soggetti tra cui residenti nel pe-rimetro della discarica Belladanza, per il centro storico, per la tassazione di superfici oltre 120 metri quadri, gli agriturismi; nel 2020 abbiamo concesso agevolazioni Covid a 1008 attività secondo i codici ATECO per 100mila euro e quest’anno c’è un raddoppio. Il rendiconto, che andremmo ad approvare dopo il bilancio di previsione, prevede un avanzo importante che in gran parte, per circa 700mila euro, metteremo a disposizione.



Un’altra operazione importante è sugli affitti: abbiamo dimezzato i costi delle locazioni commerciali degli immobili del Comune, auspicando in tal senso anche una maggiore sensibilità da parte dei privati. Anche per quest’anno confidiamo che per la ristorazione scolastica biologica il Comune ottenga un contributo che poi useremo per tagliare i costi agli utenti e chi non ha usufruito causa Covid dei servizi potrà naturalmente chiedere rimborso. Oltre 160mila euro di aiuti al sociale sono confermati. E’ allo studio un contratto in project financing molto vantaggioso per un risparmio di circa 200mila nella fornitura di energia elettrica. Dal rendiconto 2020 è emerso un avanzo libero che consente di recuperare tutto il di-savanzo del 2019 generato dal fondo crediti e che potrà essere destinato ad altre misure di sostegno a redditi o economia.

Dallo Stato per far fronte alla pandemia quest’anno abbiamo stimato circa 600mila euro per il cosiddetto “fondone” per mancate entrate e nuove spese, mentre nel 2020 ab-biamo ricevuto 2 milioni, di cui 800mila sono da redistribuire nell’anno in corso. Sulla parte delle entrate in conto capitale si stimano permessi di costruire per 1 milione e 360 mila euro e 610 mila euro da alienazioni, che useremo per gli investimenti.

Per le opere di investimento caricate a bilancio per 13 milioni 8 sono già finanziati e 5 cantierati nell’anno in corso, interveniamo anche con indebitamento per 1,2 milioni, a fronte di un indice degli interessi rispetto alle entrate molto basso che ci definisce vir-tuosi e pari all’1,76% rispetto al 10% consentito per legge”. I maggiori investimenti sono sulle scuole: in capo a due, tre anni avremmo riqualificato l’intera edilizia scolastica, per una scuola sicura ed efficiente nelle dotazioni.

“Quest’anno il bilancio contiene anche delle spese che pesano una tantum quali le elet-torali (tutte a carico dell’ente) per circa 300mila euro e 120mila euro per il trasferimento delle scuole che vedranno le ristrutturazioni”.

