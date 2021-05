9 maggio 2021. Festa di Santa Margherita di Città di Castello e conclusione del Settimo Centenario della morte 

Solo pochissimi giorni fa, il 24 aprile scorso, papa Francesco ha proclamato Santa Margherita di Città di Castello ed ha esteso il suo culto alla chiesa universale.

La chiesa di Città di Castello, in comunione con la diocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado, si appresta a concludere solennemente le celebrazioni per il VII Centenario della morte della Santa.

Domenica 9 maggio nella chiesa di San Domenico di Città di Castello che custodisce le spoglie mortali della Santa saranno celebrate le Sante Messe ore 8.30, alle ore 10; alle ore 11.15 la celebrazione sarà presieduto dal Vescovo mons. Domenico Cancian ed animato dalla corale “A.M. Abbatini”. Nel pomeriggio saranno celebrate le messe alle ore 17.30 e alle ore 19.

Le celebrazioni saranno uniche per tutte le chiese del centro storico.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati