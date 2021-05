Scatti dal lockdown, mostra fotografica in Venerdì aprirà al pubblico a Palazzo Pretorio. E’ realizzata da Marcofabbry

Sarà aperta al pubblico dal 7 al 14 maggio la mostra fotografica dal titolo “Lockdown”. L’esposizione, ad ingresso gratuito e allestita a Palazzo Pretorio a Sansepolcro, è realizzata da Marcofabbry con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

Il taglio del nastro, nel rispetto delle norme anti Covid, è in programma venerdì 7 maggio alle 18 e la mostra resterà aperta con i seguenti orari: sabato 8 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 21,40; domenica 9 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19,30; da lunedì 10 a venerdì 14 maggio in orario 10-13 e 15-19,30.

“Siamo felici che la stagione degli eventi a Sansepolcro riparta proprio con la mostra di un nostro concittadino – spiega l’assessore Marconconi – Si tratta di foto realizzate nel periodo del lockdown, quindi di grande attualità e impatto”.

“La nostra vita è costellata da emozioni belle e meno belle – commenta Marcofabbry – Io ho sempre cercato di attraversarle, per sentirle e capirle senza filtri. La fotografia è un tramite che uso per emozionare, catturare istanti, un viaggio diretto e, secondo me, efficace per dare agli altri un’altra prospettiva”.

