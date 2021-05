Mani” di vernice contro gli atti vandalici. Iniziativa aperta a tutti coloro che vogliono dare un aiuto per il decoro del centro

A fianco delle iniziative di street art, ecco un nuovo appuntamento per tutti coloro che vogliono prendersi cura della propria città.

Sabato 8 Maggio alle 15, con ritrovo sotto le Logge del Comune, sarà possibile organizzarsi e dividersi in squadre per pulire le scritte vandaliche sulle mura del centro.

Da diversi mesi il Comune di Sansepolcro supporta le forme d’arte urban e ha promosso la realizzazione di diversi murales, riconoscendo tutti i pregi di questa forma d’arte quando è finalizzata alla comunicazione costruttiva e ad arricchire il patrimonio artistico di Sansepolcro. Allo stesso tempo l’Amministrazione vuole arginare gli atti di vandalismo e diffondere la cultura del rispetto della città.

Nelle settimane scorse si sono verificati diversi atti vandalici con il comparire di numerose scritte. Non si conoscono i responsabili e in alcuni casi, visto il ripetersi della scritta “E24” è sorto il dubbio che ci fossero dei riferimenti alla casa di produzione musicale con sede a Sansepolcro, Empire 24. Il gruppo, composto da giovani molto impegnati nella produzione musicale, si dice assolutamente estraneo ai fatti. Non solo: i ragazzi, preoccupati, chiedono ufficialmente che i responsabili si fermino, prendendo decisamente le distanze da questo tipo di comportamenti.

Maurizio Stasi si esprime in merito: “Abbiamo notato anche noi il diffondersi delle scritte E24 e siamo molto dispiaciuti. Se si tratta di una forma di sostegno al nostro lavoro, preghiamo i responsabili di fermarsi. Non è questo il modo che può aiutarci a diffondere la nostra musica. In tutti i casi, noi componenti dello studio musicale Empire 24 siamo completamente distanti da questi comportamenti, non sarebbe nemmeno molto furbo da parte nostra “firmare” atti così offensivi nei confronti della città dove abbiamo il nostro studio e dove vorremmo continuare a fare musica e lavorare”.

Per dare un segno concreto e comunicare la contrarietà del gruppo ad ogni forma di vandalismo, anche i ragazzi di Empire 24 parteciperanno alla giornata di pulizia delle mura di Sansepolcro e danno appuntamento a chi vorrà partecipare, all’insegna dell’impegno, dell’amicizia e della partecipazione.

Appuntamento dunque sabato 8 maggio alle 15 sotto le Logge del Comune. Per rispettare le normative anti Covid, è consigliabile comunicare la propria presenza scrivendo alla mail:

marconcini.gabriele@comune.sansepocro.ar.it.

Si ringrazia la ferramenta Gori che fornirà gratuitamente i colori e i materiali.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati