La Croce Rossa Italiana Comitato di Sansepolcro ha attivato un Corso di Formazione per Volontari della CRI. “Ascoltare, amare, credere, dare, ricevere, giocare, volare, sorridere, fare di +. In più ci sei tu”

Partirà il 27 maggio p.v. (ore 20:00) il corso per diventare volontario della Croce Rossa Italiana, attivato dal Comitato Sansepolcro, che si concluderà con la prova di esame il successivo 20 giugno.

È rivolto a tutti coloro che hanno un’età minima di quattordici anni e vogliono dedicare parte del proprio tempo libero a una delle più grandi organizzazioni mondiali, presente da oltre 150 anni in ogni ambito e in ogni parte del globo.

Le lezioni si svolgeranno, nel pieno rispetto delle misure di contenimento anti Covid-19, presso la sede del Comitato della Croce Rossa Italiana di Sansepolcro, sita in via Ginna Marcelli n. 3, e online.

Per coloro che vorranno proseguire il percorso di formazione, dopo quello d’ingresso, saranno attivati i corsi per il trasporto sanitario e per il soccorso in ambulanza.

I corsi, classificati secondo i livelli di formazione, corrispondono ad un livello del Quadro Europeo delle Qualifiche, che disciplina criteri di conoscenze, abilità, responsabilità/autonomia che il partecipante acquisisce a conclusione del corso medesimo. Nello specifico, il corso di formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana corrisponde al livello 1 EQF.

“L’ingresso in Croce Rossa Italiana – precisa il presidente del Comitato, Cav. Biagio La Monica – comporta sicuramente un impegno serio, costante e continuo nel tempo, assunzione di responsabilità, senso di attaccamento al servizio, spendendo sempre positivamente l’immagine dell’Associazione. L’unico compenso sarà sicuramente di natura morale e umana, attraverso la ricezione di un sorriso e la gratificazione per aver reso un servizio alle persone bisognose e ai più vulnerabili.

Inoltre, l’ingresso in Croce Rossa Italiana agevolerà sei giovani di età compresa tra i 18 e il 29 anni che, entro le ore 14:00 del 28 maggio 2021, presenteranno domanda di partecipazione al Servizio Civile della Regione Toscana nel progetto “CRI Sansepolcro, ovunque per chiunque”, finanziato dal FSC 2014/2020 nel settore: Tutela dei diritti sociali e di cittadinanza delle persone, anche mediante la collaborazione ai servizi di assistenza, prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale; e che potranno così svolgere un’importante esperienza formativa attraverso un periodo di Servizio Civile in Croce Rossa Italiana della durata di 12 mesi, 30 ore di servizio settimanale, con un rimborso mensile di euro 433,80.”

Ci si può iscrivere al corso compilando il modulo di iscrizione https://docs.google.com/forms/d/1WFbrl-V-sASKgJcNNgEjoaeRboUaQ6p_ZiK8Onyk6EQ/edit o, in alternativa, comunicando i propri contatti, anche a mezzo piattaforma WhatsApp, al n. +393346291326 nonché all’indirizzo e-mail sansepolcro@cri.it.

La presentazione del corso avrà luogo presso la sopra citata sede giovedì 27 maggio p.v. (ore 19:00), alla quale tutti gli aspiranti volontari sono invitati a partecipare.

