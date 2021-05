Baglioni e Puletti (Lega): “PD in stato confusionale, si concentrino sulla città piuttosto che affannarsi sulle nomine”

“Il Pd di Città di Castello non perde occasione per aprire bocca e dare fiato a una serie di amenità – attaccano il consigliere comunale della Lega Città di Castello, Giorgio Baglioni, e la Referente Provinciale Manuela Puletti – innanzitutto vorremmo ricordare al segretario Mauro Mariangeli e al consigliere regionale Michele Bettarelli, che Lunedi in visita in Alto Tevere è venuto l’Onorevole Andrea Crippa, vice di Matteo Salvini, e non Salvini. Un errore, il loro, che testimonia l’evidente stato confusionale in cui si trova il Pd che, per tentare di recuperare qualche elettore, sta facendo del rapper Fedez una nuova bandiera di partito. Il ramo secco al quale sono appoggiati gli esponenti del Partito Democratico sta per cedere e tentano di racimolare un briciolo di visibilità infangando la Lega e il lavoro che stiamo portando avanti in Regione. Dopo aver riconsegnato agli umbri una regione in ginocchio e reso Città di Castello fanalino di coda tra le città umbre, pensano davvero di poter ancora salire in cattedra e impartire lezioni con la loro proverbiale arroganza? – incalzano i leghisti – Saremmo curiosi di sapere dal PD di Città di Castello cosa intendono raccontare ai tifernati durante le prossime elezioni, cosa prometteranno ai giovani dopo anni e anni in cui l’unica proposta concreta e realizzata per loro è arrivata dalla Lega, con la richiesta di mettere a disposizione un locale pubblico per le discussioni delle tesi di laurea a distanza. Consigliamo agli esponenti del Partito Democratico locale di concentrarsi su questi ultimi mesi di amministrazione – concludono Baglioni e Puletti – lavorando per attuare soluzioni in grado di contrastare l’abbandono del centro storico, e per iniziare quantomeno alcune delle opere promesse e mai realizzate, piuttosto che affannarsi a pensare a chi piazzare alla presidenza di Sogepu per meri fini elettorali”.

