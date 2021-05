Strada comunale abitato di Santa Lucia Ursula Masciarri (Psi) interroga la Giunta

Strada comunale frazione di Santa Lucia: interrogazione consigliere PSI, Ursula Masciarri. La situazione in cui versa la strada comunale che attraversa l’abitato di Santa Lucia ed in particolare la bitumazione e lo stato di degrado del manto è al centro dell’interrogazione. Con la presentazione dell’atto consiliare, Masciarri chiede di “conoscere dall’assessore competente quando verranno realizzati i lavori di rifacimento del manto stradale atteso che lo stato della strada in questione costituisce anche pericolo per gli abitanti della frazione. Vi sono stati , infatti, episodi – precisa Masciarri – in cui al passaggio dei veicoli, si sono staccati pezzi del manto stradale che solo per il caso non hanno colpito le persone presenti”.

