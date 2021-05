Atletica AVIS Sansepolcro: buoni risultati anche in questo week end

Anche questa settimana, abbiamo “battuto un colpo e risposto presente”, Sabato 01 Maggio 2021, siamo andati in “onda” c/o lo Stadio ASICS Firenze Marathon Stadium, con una manifestazione nazionale riservata esclusivamente alla Cat. Allievi/e (2004-2005). Da segnalare, Caterina Mocarli, 2005, Mt. 400 piani in 1’09”43 (nuovo primato personale, precedente 1’11”83) e 8° classificata e Francesco Capriani, 2005, Mt. 400 piani, in 51”83 (nuovo primato personale, precedente 52”90) e 3° classificato, ma soprattutto, con questo risultato tecnico, supera il minimo di partecipazione (era 52”25), per la partecipazione ai prossimi Campionati Italiani Individuali di Categoria su Pista. Prossimo impegno, sia per la Cat. Cadettti/e (2007-2006) e Cat. Allievi/e (2004-2005), al Meeting Nazionale di Atletica Leggera “Città di Arezzo” di Sabato 08 e Domenica 09 Maggio 2021.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati