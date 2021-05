Volley: Play off promozione per la Job Italia Città di Castello Massetti “i colori storici del volley tifernate sul podio sono la conferma dell’ottimo momento che sta attraversando lo sport cittadino”

Play off e secondo posto, un importante obiettivo centrato dalla Job Italia Città di Castello a conferma della determinazione e ottima preparazione della squadra. I colori storici del volley tifernate sul podio sono la conferma del buon momento dello sport cittadino a vari livelli, anche nel volley, nonostante le mille difficoltà legate alle misure di contenimento della pandemia che a tutti, ovviamente, hanno complicato non poco l’attività agonistica. Un plauso alla squadra, allo staff tecnico, alla società e ai tifosi che ora guardano con passione e rinnovato entusiasmo ai prossimi impegni ravvicinati”. E’ quanto dichiarato dall’assessore allo Sport, Massimo Massetti, in riferimento alla qualificazione già ottenuta dalla Job Italia Città di Castello ai play off promozione della serie B e con il netto successo di ieri contro Bellaria, al raggiungimento del secondo posto nel minigirone F2.

Un traguardo reso ancora più importante dal fatto che la formazione tifernate è composta per larghissima parte da giocatori del vivaio o comunque provenienti dalla zona (ieri addirittura ha esordito un 2004, Tommaso Rovere). Dopo lo stop subito tra marzo ed aprile per il Covid-19, i ragazzi biancorossi non si sono persi d’animo ed hanno affrontato la gara decisiva per il piazzamento finale contro il Bellaria con grande energia e determinazione e sono riusciti a chiudere con un eloquente 3-1 che ha così consentito di raggiungere un prestigioso secondo posto e di qualificarsi per la post season dove l’avversario del primo turno sarà la Bontempi Ancona, terza del mini-girone F1

