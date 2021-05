San Giustino: Trasporto gratuito presso i centri vaccinali per anziani e persone fragili privi di rete parentale. Guerrieri:“Supportare nel miglior modo possibile la nostra collettività”

Un servizio gratuito e ‘A misura’ di persona rivolto agli anziani autosufficienti e adulti fragili privi di rete familiare, al fine di poter garantire il trasporto verso le strutture sanitarie della zona (Città di Castello, Trestina e Umbertide) ma che, in caso di necessità conclamata, possa raggiungere anche gli altri punti vaccinali presenti nel territorio regionale.

Con queste premesse viene istituito ‘A misura’ il nuovo servizio che il Comune di San Giustino, in collaborazione con Croce Bianca, mette a disposizione della popolazione fragile residente nel territorio.



“A seguito dell’emergenza sanitaria globale – spiega l’assessore alle Politiche Sociali Andrea Guerrieri -, come amministrazione comunale, ci siamo attivati per supportare nel miglior modo possibile la nostra collettività, offrendo servizi sempre più improntati alle esigenze e alle complessità della situazione che stiamo attraversando. In questa fase della campagna regionale vaccinale, dove un numero consistente di persone considerate a rischio non ha ancora ricevuto la somministrazione del vaccino, abbiamo deciso di mettere a disposizione un servizio gratuito di accompagnamento presso i centri vaccinali. Un modo questo per garantire la tutela della salute anche a chi si trovava impossibilitato nel raggiungere i centri vaccinali perché privo di sostegno familiare”.



Il servizio ‘A misura’ sarà operativo dai primi giorni di maggio e rimarrà attivo per tutto il 2021, coprendo quindi anche il richiamo vaccinale previsto per la prossima stagione autunnale. Per gli aventi diritto sarà possibile prenotare il servizio contattando il numero 393.8385318 messo a disposizione da Croce Bianca.

I Servizi Sociali del Comune di San Giustino forniranno autorizzazione del servizio di trasporto, una volta verificato lo stato di necessità.

