Pallavolo serie C/F: Città di Castello, grande prestazione contro la capolista, biancorosse in grande crescita

Il Città di Castello sta veramente dimostrando la crescita di tutto il team e lo sta dimostrando a suon di ottimi risultati frutto di ottime prestazioni; nell’atteso incontro contro la capolista Fossato volley, squadra composta da buone atlete con alcune eccellenze per la categoria le ragazze di Brizzi-Barrese hanno un approccio iniziale timoroso e molto falloso anche se alla fine i primi due set vengono spartiti equamente per conduzione e fasi di gioco; nel secondo set si vedono anche diverse azioni di gioco lunghe che mettono in luce una buona correlazione muro/difesa con buone giocate a muro: quindi nel primo set partenza e fuga del Fossato e nel secondo replica del Citta di Castello.



Nel terzo le locali tentano la fuga ma le ospiti dell’ex tecnico tifernate Andrea Madau Diaz, brave nel variare il gioco e soprattutto nello sfruttare gli errori avversari recuperano ed impattano sul 13/13; belle giocate ed ottime difese di tutti e due i liberi ed è 15/17 per Fossato; ancora 18 pari con belle chiusure dei due capitani Nardi e Gresta. I martelli tifernati, Leonardi e Nardi allungano picchiando forte ed il mister Madau Diaz è costretto ad operare dei cambi, ma le biancorosse allungano (22/19) ed arriva anche il time-out ospite. Nardi prima sbaglia poi conquista un mani fuori (23/20), un doppio errore delle atlete del Fossato poi lascia la vittoria del set alle ragazze del team manager Mandrelli.

Nel quarto set le squadre vanno a braccetto sino alla metà poi le locali riescono a prendere un leggero vantaggio che obbliga Madau Diaz a chiedere due time-out per riorganizzare le idee delle proprie ragazze; stop discrezionale del set chiesto anche da Brizzi sul 20/17. Fasi concitate, le squadre sbagliano molto in questo frangente ed il set si chiude, diciamo noi, meritatamente 25/21 con un altro errore del Fossato volley.



La capolista cade sul campo della seconda (alla 5 vittoria consecutiva); buon gioco in alcuni frangenti, una Nardi capace in più di un’occasione di fare la differenza e le ospiti brave nel dimostrare (cosa fatta soprattutto nel primo set) di essere un’ottima squadra (anche se giovane).

CITTA’ DI CASTELLO:. Leonardi Livia 11, Ioni Alice, Mearini Sofia 3, Alivernini Elena 9, Nardi Marta 21, Gnassi Ilaria 8, Ranieri Raffaella, Puletti Aurora 8, Pettinari Ester, Fabbri Anastasia (L1), Massetti Caterina, Coltrioli Giorgia . All. Brizzi Enrico – ass. Barrese Augusto – dir. Mandrelli Maurizio

