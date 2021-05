Nuovi percorsi educativi sulle materie scientifiche per i piccoli alunni della scuola primaria di Montone.

Nei mesi di maggio e giugno, grazie al progetto “STEM” bambine e bambini, organizzati in piccoli gruppi misti, si cimenteranno in laboratori di chimica, fisica, matematica e coding.



L’iniziativa gratuita, promossa dal Comune di Montone e realizzata con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità, si svolgerà nei locali degli edifici scolastici del borgo con esperti del settore, nel pieno rispetto delle norme sanitarie per il contenimento del Covid-19.



Le iscrizioni ai laboratori sono aperte, per partecipare è necessario compilare la scheda di adesione e inviarla entro il 5 maggio all’indirizzo: segreteria@montone.org.

Nel calendario è previsto anche un evento finale per domenica 27 giugno, per questo la giornata di mercoledì 23 giugno, dalle 15 alle 17, sarà dedicata ai preparativi.

Questi gli appuntamenti:

Laboratorio di chimica e fisica per le due classi di 6/7 e 7/8 anni:

mercoledì 12,19 e 26 maggio dalle 15 alle 17;

lunedì 17 e 24 maggio dalle 15 alle 17;

lunedì 7 giugno dalle 15 alle 19.

Laboratorio di matematica e coding per le tre classi 8/9, 9/10 e 10/11 anni:

mercoledì 12,19 e 26 maggio dalle 15 alle 17;

lunedì 17 e 24 maggio dalle 15 alle 17;

lunedì 7 giugno dalle 15 alle 19.

