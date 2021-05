L’Informagiovani rinsalda i legami con il territorio

A Sansepolcro c’è un ufficio comunale gestito dalla Cooperativa “L’Albero e la Rua” che può indirizzare, informare, aiutare i giovani (ma non solo) in tanti settori della quotidianità. Si tratta dell’Informagiovani.

Scuola, università, orientamento, lavoro e formazione, associazionismo, servizio civile, opportunità europee, cultura, tempo libero, sostegno alla progettualità giovanile, aiuto nella stesura del curriculum vitae, possibilità di navigazione internet con spazio Wi-Fi e di prenotare postazioni per studiare.

“L’Informagiovani di Sansepolcro è a disposizione della cittadinanza con attività di consulenza e informazione in modo completamente gratuito – ha spiegato l’assessore Gabriele Marconcini – In questo momento di ripartenza, rimette in campo tutte le energie, cercando di convogliare le forze di questa città e garantire un’interfaccia sempre aggiornata sulla realtà. E’ importante che anche gli adulti sappiano che questo ufficio può dare loro un supporto. Se devono formarsi per ricollocarsi lavorativamente, se hanno bisogno di indicazioni o consigli, l’Informagiovani c’è anche per loro. Vorrei ringraziare la cooperativa l’Albero e la Rua e le due ragazze che gestiscono l’ufficio, Aurora Lardaioli e Giulia Porcellotti”.

Tra le collaborazioni tenute dall’Informagiovani con i soggetti del territorio, c’è anche il CPIA, il Centro Provinciale di Istruzione per Adulti, che a Sansepolcro ha sede in via Piero della Francesca 43 (orario di segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 20, tel. 0575 742326). In occasione della conferenza stampa di oggi, la dirigente Carla Pisanelli ha illustrato l’offerta scolastica dedicata agli adulti. Si tratta di corsi per la licenza media, corsi di informatica, corsi per il biennio superiore, di italiano, di lingue straniere ed esami Cils (conoscenza dell’italiano come lingua straniera). Le lezioni possono essere diurne o serali, sia in presenza che su piattaforma online. Gli interessati possono rivolgersi o al CPIA o all’Informagiovani.

L’ufficio si trova in via Giovanni Buitoni. I contatti sono: tel 0575 736790; mail informagiovani.sansepolcro@gmail.com. E’ aperto al pubblico nei seguenti orari: lunedì: 16 – 19; martedì: 10 – 13 e 16 – 19; mercoledì: 10 – 13 e 16 – 19; giovedì: 10 – 13 e 16 – 19; venerdì: 16 – 19; sabato: 10 – 13. L’Informagiovani ha anche una pagina Facebook e un account Instagram.

