Covid-19 a Città di Castello: Bacchetta “Ieri 5 guariti e 4 nuovi casi di positività”. Biblioteca e impianti sportivi riaprono gradualmente i servizi per un ritorno alla normalità in sicurezza. Guardia sempre alta”

“I dati di ieri, con 5 guarigioni e 4 nuovi casi di positività, evidenziano un andamento altalenante della pandemia nel nostro territorio comunale. La discesa lenta dei positivi ma il perdurare ancora dei casi di positività, nonostante la soglia totale è scesa sotto i 150 casi, ci deve indurre alla massima cautela e al rispetto di tutte le prescrizioni”. Lo ha dichiarato stamattina il sindaco Luciano Bacchetta, nel rivolgere un sentito ringraiamento a tutti coloro che a vari livelli e responsabilità lavorano senza sosta nella sanità, forze dell’ordine, protezione civile e associazioni per garantire anche nei giorni festivi servizi indispensabili.

Il sindaco ha poi fatto riferimento alla graduale riapertura di servizi pubblici dalla prossima settimana. A partire da martedì 4 maggio la Biblioteca comunale riattiva, in via sperimentale per questo mese, anche il servizio consultazione dei libri della Biblioteca su prenotazione, adottando le necessarie misure di sicurezza volte a tutelare la salute di tutti.

Per prenotarsi occorre telefonare al n. 075 8523171 oppure scrivere a biblioteca@cittadicastello.gov.it. Gli orari al pubblico sono i seguenti: dal martedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00; sabato chiuso. Gli utenti potranno sempre usufruire dei servizi di prestito, restituzione ed iscrizione alla Biblioteca. La prenotazione dei libri può avvenire anche tramite il catalogo Umbria Cultura:



http://opac.umbriacultura.it/SebinaOpac/.do. Ulteriori informazioni di dettaglio sono disponibili nel sito istituzionale del Comune di Città di Castello. Anche gli impianti sportivi riaprono i battenti. Da lunedi 03 maggio, riaprono al pubblico non agonistico la pista di atletica leggera, i due campi di tennis in terra rossa e il campo da beach Volley oltre al campo da calcetto già in funzione dal 26 aprile scorso.

“E’ un primo passo importante – ha precisato il sindaco Bacchetta unitamente all’assessore allo Sport, Massimo Massetti e al Presidente Polisport, Stefano Nardoni – che da la possibilità a Polisport di riprendere nei prossimi giorni, anche le proprie attività sportive come ad esempio il Tennis academy riservato ai corsi dei giovanissimi tennisti purtroppo interrotti a causa della pandemia”.

