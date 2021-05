Riapre in presenza la Biblioteca Carducci di Città di Castello. Ecco come.

A partire da martedì 4 maggio 2021, la Biblioteca comunale Giosuè Carducci di Città di Castello riattiva, in via sperimentale per questo mese, anche il servizio consultazione dei libri della Biblioteca su prenotazione, adottando le necessarie misure di sicurezza volte a tutelare la salute di tutti.

Per prenotarsi occorre telefonare al n. 075 8523171 oppure scrivere a biblioteca@cittadicastello.gov.it. Gli orari al pubblico sono i seguenti:

dal martedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00; sabato chiuso.

Gli utenti potranno sempre usufruire dei servizi di prestito, restituzione ed iscrizione alla Biblioteca.

La prenotazione dei libri può avvenire anche tramite il catalogo Umbria Cultura:

http://opac.umbriacultura.it/SebinaOpac/.do. Ulteriori informazioni di dettaglio sono disponibili nel sito istituzionale del Comune di Città di Castello.

