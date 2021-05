Covid-19 a Città di Castello: Bacchetta “Ieri 5 guariti e 2 nuovi casi di positività”. “Oggi festa del primo maggio segnata dalle restrizioni, ma molto sentita”

Covid-19, dichiarazione del sindaco Luciano Bacchetta: “Ieri 5 guariti e 2 nuovi casi di positività”. “Oggi festa del primo maggio segnata dalle restrizioni, ma molto sentita: la mattina con i sindacati sui canali social e il pomeriggio alle ore 15 il concerto in streaming dalle Ceramiche Noi siano il segno della ripartenza”.

“I dati di ieri, con 5 guarigioni e 2 nuovi casi di positività, confermano ancora un andamento altalenante della pandemia nel nostro territorio comunale, che, senza eccessivi allarmismi o talvolta prematuri proclami positivi ci deve indurre alla massima cautela e al rispetto di tutte le prescrizioni”.

Lo ha dichiarato stamattina il sindaco Luciano Bacchetta, nel rivolgere oggi 1 Maggio “Festa del Lavoro” gli auguri più sentiti a tutta la comunità locale e non solo. “Sarà quindi anche oggi come lo scorso anno – ha detto il sindaco – un 1 maggio all’insegna della prudenza e della sobrietà quando proprio il tema del “lavoro” è in primo piano per le pesanti ripercussioni che l’epidemia ha comportato e comporta. Proprio per questo non bisogna lasciare che questa giornata cada nel vuoto.

Con questo auspicio auguro a tutti un buon 1 maggio con l’invito a partecipare alle manifestazioni in streaming (questa mattina con i sindacati e nel pomeriggio con il concerto in “fabbrica” dalle ore 15 sui canali social del comune e nelle emittenti televisive e radio) che comunque sono organizzate in questo giorno che ci riporta all’articolo 1 della Costituzione che sancisce la nostra Repubblica democratica fondata proprio sul Lavoro”. ”In un contesto di grande difficoltà economica come quello che stiamo vivendo, conseguente a oltre un anno di quasi paralisi del Paese per l’emergenza da Covid-19, il primo maggio dovrà essere un momento di resistenza, proiettato verso il futuro, con il tema del lavoro, in particolare per i giovani e le donne, al centro dell’attenzione”, ha sottolineato Bacchetta, ringraziando i sindacati per il grande ruolo che interpretano nella nostra comunità e per il loro impegno”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati